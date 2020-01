La demandante de Pablo Rago trató de “machista” a Diego Peretti

Durante la avant premiere de El Robo del Siglo, la nueva película de Ariel Winograd, sobre el siniestro al Banco Río de Acassuso en 2006, que llega este jueves 16 de enero a los cines, uno de sus protagonistas, Diego Peretti, habló sobre su compañero de elenco, Pablo Rago y la denuncia de abuso sexual que se hizo publica hace un mes.

“Yo trabajé ya tres veces con Pablo Rago, y lo que puedo decir, y no estoy exagerando por el momento que está viviendo, lo pensaba antes, es uno de los mejores compañeros que tuve de trabajo. En cine, trabajé tres o cuatro veces con él, y es de los mejores compañeros que tuve, en horario, respeto, inteligencia, bondad. No tengo una cámara en ningún lado para decir qué pasó en la intimidad, pero tengo las mejores referencias de Pablo y sí, me da la sensación que escuchando la otra parte es como demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él“, expresó el actor.

“No es el caso de Thelma Fardin ni el caso de otras.. pero esos son más claros, acá veo las declaraciones y el daño que produce y la balanza hace un desequilibrio enorme“, agregó el actor.

Erica Basile eligió ‘El Show del Espectáculo’ con Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada para contestarle a Diego Peretti y María Rosa Fugazot quienes desconfiaron de la denuncia por abuso sexual que realizó contra Pablo Rago y apoyaron al actor.

“Me pareció un comentario un tanto machista. También me molesta que se dude de mi palabra, que se ponga en tela de juicio lo que estoy diciendo. Por otro lado, es el compañero o amigo y cada uno tiene derecho a salir a hablar y decir lo que quiera”, destacó Basile este miércoles.

“Lo pone en victima a él cuando la víctima soy yo. No lo puedo creer. Porque yo denuncio le estoy haciendo un mal. ¿El mal que (Pablo Rago) me hizo a mí no lo tiene en cuenta Peretti? Por eso me siento discriminada también. Gracias a comentarios machistas como los de él después hay chicas que no se animan a denunciar: justamente por estos cuestionamientos”, disparó.

Lo cierto es que Fugazot también respaldó a Rago en charla con la web de Radio Mitre: “Trabajé con él en el 2002. Me sacude feo. Hay que probar las cosas antes de hablar. A Pablo lo conozco de chiquitito, era Pablín. Era un piojito cuando yo lo conocí. Te pega esta noticia. Nosotros también tenemos hijos. Hay que respetarnos y cuidar muchísimo las cosas que haces. Hay que darle las armas a las mujeres para defenderse en el momento que corresponde. De la misma manera tenes varones y tenes el pánico que se cruce con una que diga cualquier cosa y te entierre en vida”.

