La directora de Migraciones dio detalles de las restricciones y aseguró que la gran preocupación es la cepa de Manaos

“No podemos volver a marzo del año pasado cuando todo se suspendió y el aeropuerto estuvo cerrado“, reconoció la funcionaria, quien especificó que desde el Gobierno “tenemos que hacerle entender a los argentinos que si no hay algo esencial no tienen que viajar”.

“Podés irte porque no podemos restringirte la libertad de que salgas del país. Pero sí vas a firmar una declaración jurada diciendo que sos consciente de que no vas a poder ingresar por vía terrestre. El único corredor seguro hoy es Ezeiza”, remarcó Carignano, quien aseguró que “con Uruguay Buquebús y si hay otra línea comercial también, porque Uruguay suspendió los vuelos comerciales con Argentina”.

You May Also Like