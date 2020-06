La divertida parodia de Lizy Tagliani a Nicole Neumann

Contra una ventana, desde una mesa de su casa, el video la muestra a Tagliani junto a su laptop cerrada. Con una remera negra con la leyenda Fly me to the moon (Llevame a la luna), la conductora hizo su propia versión de la frase de Nicole sin el teléfono en mano (porque se estaba grabando con él), con gestos propios de la modelo y un inglés algo entrecortado.

You May Also Like