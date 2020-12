La dramática confesión de Nazarena Vélez tras la muerte de su hermana

“Después de lo de Fabián otra vez volví a mirar a mi costado y vi a Titi sin papá, con 3 años y medio. Yo estuve a punto de volverme alcohólica, me llegué a tomar 3 litros de vino. Así, en el playroom, mirando documentos y tratando de entender qué había pasado. Me dije, qué estoy haciendo, al final estoy llorando algo y soy un desastre”, concluyó Nazarena.

“Lo de mi hermana fue una locura, 21 años, un accidente. Yo estaba embarazada y la había traído de Puerto Madryn porque sufría violencia de género. Me la traje a vivir conmigo para que no le pase nunca más y se murió“, comenzó en diálogo con Flor de Equipo, por Telefé.

