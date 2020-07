La dura crítica de Mercedes Morán al gobierno de Mauricio Macri

Y cerró: “Me parece importante que estén todos juntos. Hay que enfrentar una enfermedad en un país que no tiene muchos recursos. No hay que hacer un aprovechamiento político de este momento. Eso me parece nefasto”.

“Estoy de acuerdo totalmente con las medidas del Gobierno. Si no hubiesen tomado las medidas que tomaron, el sistema de salud ya hubiera colapsado. Me siento acompañada por este Gobierno. Coincido en muchas cosas. En el rol participativo del Estado. Estoy confiada en lo que está haciendo Alberto Fernández y el Ministro de salud”, dijo al respecto.

Luego afirmó: “Yo siempre sentí que al gobierno anterior le faltó humanidad y sensibilidad. Para estar al frente de un país no se puede solamente ser un buen administrador, que también dudo que lo haya sido. No es un consorcio un país. Es algo más complejo”.

You May Also Like