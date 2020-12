La emotiva despedida de Jey Mammón en el Cantando

Finalmente, dedicó unas palabras para cada uno de aquellos que marcaron su paso por el certamen. “Le quiero agradecer a todos. A Ángel porque además es mi amigo, a Laurita que me dio una mano. A Nacha, por su sabiduría” y cerró movilizado: “A Karina, a Oscar y a Moria. No quiero ser muy extenso ni romper mucho, estoy renunciando al programa claramente. Yo estoy empastado, así que no voy a llorar”. (Exitoina)

Es por ello que, visiblemente conmovido y con voz entrecortada, Jey comenzó: “Quiero decir que estoy bien. Mi papá está en terapia intensiva, estable, pero un día no es igual al otro, un día está mal y otro bien, en un cuadro grave”, respecto a la causa principal que lo alejó del ciclo producido por LaFlia. Tal como se sabe, el 2020 no dio tregua a nadie y ya sea por coronavirus u otras enfermedades, varios pasaron un mal trago.

You May Also Like