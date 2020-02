La escapada romántica de Valeria Lynch y Mariano Martínez

View this post on Instagram

Muy concentrado en la ruta @marianogabrielmartinezok y yo molestándolo 🤣 #vacaciones #cordoba #solardelrock #cosquin #cosquinrock #juntos #enlacarretera🚘 #violeta #fucsia #rosa #pelo #punk #felices #partimos #partimoscontodo #hastalavuelta👋