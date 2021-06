La ex Bake Off Agustina Fontenla falleció por covid

La joven de 31 años era abogada pero en su corazón siempre había querido dedicarse a la pastelería. Luego de hacer algunos cursos, se inscribió en Bake Off y pudo dar el gran salto. Aunque no llegó a la final del reality, obtuvo el empuje suficiente para meterse de lleno en lo que tanto amaba. (Revista Pronto)

No hay palabras para describir el impacto y el dolor que siguen generando las noticias como estas. Agustina Fontenla, una de las participantes de la última edición de Bake Off, falleció esta madrugada a raíz del COVID.

