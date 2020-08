La ex mucama de Pampita, la acusó de violenta

A fines del año pasado, Viviana Benítez denunció en la justicia a Carolina Pampita Ardohain, después de trabajar varios años como su empleada doméstica. y el escándalo mediático estalló y se extendió por largas semanas. Ante la posibilidad que evalúa la justicia de que haya existido delito de hostigamiento y privación ilegítima de la libertad, Los ángeles de la mañana hizo conocer las frases más contundentes del fallo, expresadas con la que fue niñera de los tres hijos de la conductora.

En primera instancia, la fiscalía dijo que no había delito. Pero el revés judicial llegó, a partir de las declaraciones de la joven que constan en la causa, por lo que la cámara decidió que se vuelva a investigar.

A modo de seguidilla, el programa de la segunda mañana de El trece contó el contenido de los dichos más controversiales. “De acá no salís bien parada hasta que no me devuelvas lo que me robaste” le dijo Pampita.

LA EX MUCAMA ACUSO A PAMPITA DE SER VIOLENTA

“Era común que la señora Ardohain me lanzara todo tipo de objetos y/o elementos contundentes con el único fin de agredirme físicamente”, sostiene una de las oraciones más fuertes del escrito que consta en tribunales. “En esa oportunidad, temí por mi vida”.

“Fue en ese momento que mi compañera Lourdes, luego de las acusaciones y distintas amenazas, la obligaron a renunciar, coaccionándola a fin de que no tuviera derecho a indemnización alguna por su tiempo de trabajo”, enuncia el contenido de la causa que retomó su curso investigativo.

“En dicha oportunidad, no solo que me amenazó sino que me privó de la libertad en la cocina y, desde afuera, la imputada me gritaba”. “Me gritaba que iba a ir presa y que no iba a ver más a su familia su familia si esa cadena no aparecía”, son otras partes de lo que aseguró Benítez ante la ley. (Paparazzi)

Comentarios

comentarios