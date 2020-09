La furia de Adabel Guerrero tras quedar eliminada del Cantando

Adabel Guerrero y Mariana Brey fueron eliminadas del Cantando 2020 tras perder en el voto del público frente a la polémica Esmeralda Mitre.

Lejos de disimular su bronca, Adabel se fue indignada del estudio de LaFlia después de despedirse del certamen de canto, como se pudo ver en la nota que le realizó Los Ángeles de la Mañana.

Primero, Guerrero se negó a hablar con Maite Peñoñori: “No tengo ganas de hacer la nota, chicos, posta. Les mando un beso gigante y será hasta el próximo año que me convoquen. No quiero quedar mal con vos como queme voy, no soy esa persona. Pero no me siento bien, perdón”.

Finalmente, Adabel se detuvo a charlar con la cronista de LAM y se mostró indignada: “Estoy triste y me parece bastante injusto haber estado en el duelo directamente. No estábamos para que no nos salven. Independientemente de a quién hayan salvado, que me parece bárbaro”.

“Es el show pero me voy enojada y triste, obvio. Ya se me va a pasar. Es parte del show pero sí estoy enojada, estoy caliente”, cerró, sincera y molesta Adabel.

