La furia de la actriz que quedó afuera de la segunda temporada de “Pequeña Victoria”

Inés Estévez compartió en su cuenta de Instagram un clip con sus compañeras de “Pequeña Victoria”, la tira que se emitió el año pasado por Telefe.

Furiosa, la actriz explicó que no formará parte de la segunda temporada e hizo un fuerte descargo dedicado, especialmente, a la producción.

“Bello saber qué Pequeña Victoria está nominada a los premios Emmy. Una pena que en esta segunda parte no me hayan integrado al plan. Hay otros autores, no más casa Diana y no más Selvita. Sabor agridulce. Hasta julio formaba parte de este proyecto. Hasta hace un par semanas, en menor medida, también iba a participar. Súbitamente, ya no“, posteó.

Cuando en Twitter una seguidora le consultó si no seguirá formando parte de la novela, Inés volvió a expresar su indignación. “No. Me volaron. Pero antes me tuvieron un año esperando y diciéndome que se hacía la segunda temporada. Que no agarre otros trabajos y blá. Hermoso todo“, indicó.

Contentos en Telefe con la nominación a los premios Emmy Internacionales de “Pequeña Victoria”, que fue producida por Viacom y Burman, en noviembre confirmaron la segunda parte en miniserie -8 capítulos- y coproducción con Amazon Viacom y Juan Taratuto en la dirección.

Están las protagonistas Julieta Díaz, Mariana Genesio y Natalie Pérez, pero no Inés Estevez. En cuanto a las participaciones masculinas, estarían Daniel Hendler, Luciano Castro, Facundo Arana, Alan Sabbagh y Nicolás Francella. Los premios se entregarán el 23 de noviembre en forma virtual, debido la pandemia.

