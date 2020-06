La furiosa reacción de una vecina de Belén Francese, luego de que la actriz se contagiara coronavirus

Lo que no esperó Belén fue que una vecina, Mery, le respondería furiosa por la misma vía virtual. “¡¡¡Sos una caradura!!! Te hubieras quedado vos y no estaríamos todos tus vecinos ahora con el problemita del Covid. Gracias por sacarte fotos en todo el edificio“, arremetió la usuaria desde su Twitter.

Ante las denuncias vecinales y las críticas de desconocidos en las redes sociales, la actriz cómica lanzó un explosivo tweet: “Respondo a los boludos de siempre. En el canal te toman la fiebre con termómetro. ¡Hay alcohol por todos lados! Yo soy obsesiva. Me lavo las manos 100 veces por días. No toco a nadie. Salí a trabajar, más que hay escasez, no a joder. Llegaba y directo a la ducha. Dejen de escupir para arriba“. Y agregó: “Cuídense, quédense en sus casas“.

