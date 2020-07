“La grieta se cura gobernando mejor”, dijo el ministro de Obras Públicas

Tras recordar que en estos últimos meses se construyeron 12 hospitales modulares equipados, Katopodis sostuvo que “la gente pide poco: pide que la cuiden, que la protejan de logros que no se entienden, de anuncios que no se concretan, que no hagamos grandes anuncios sino que resolvamos los problemas de la Argentina uno a uno”.

You May Also Like