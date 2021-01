La hija de Natacha Jaitt no perdonó a Lissa Vera

A poco de cumplirse el segundo aniversario de la muerte de Natacha Jaitt, su íntima amiga Lissa Vera contó lo mal que la pasó en ese momento al tiempo que cursaba el embarazo de Delfina (1 año y siete meses). Las declaraciones de la Bandana en Los Ángeles de la Mañana fueron estridentes, y desataron la reacción de Antonella Olivera, la hija mayor de la mediática fallecida.

“Ulises (N del R: hermano menor de Natacha) armó un circo siniestro a costa de la desgracia, que había fallecido mi amiga. Me metió en la bolsa y nunca entendí por qué, ni por qué Antonella me insultaba a mí. Dentro de todo el dolor que podría llegar a tener, empecé a pensar qué les pasaba. Si querían armar un circo con eso. Mi cara garpaba, que digan que iban a meter presa a Lissa Vera de Bandana por ser cómplice de algo. Me pareció un disparate, no lo quería pensar“, afirmó el jueves la cantante.

Quebrada en llanto de angustia, Lissa concluyó: “Pero a la distancia lo pienso. Aparecía mi cara en todos lados, me decían asesina, cómplice, entregadora. Todas cosas horribles en estado de embarazo, y no perdí a mi bebé de pedo. Pasó un tiempo largo y… me sigue doliendo. Mi cara vende, y no es lo mismo que un NN que Lissa Vera involucrada en la muerte de una persona que había dicho cosas picantes“.

Entonces, Antonella la cruzó vía Twitter: “Lissa Vera, hablás de circo en la causa de mi mamá… Te recuerdo que fuiste vos quien aceptó ir a todos los programas (incluso el del nefasto Jorge Rial) para hablar sobre mi mamá, y terminaste promocionando tu disco, momia. ¿Será que tu cara no vende nada nuevo?“.

“Además, no me hagas hablar de vos, qué tenés bastante sucia la moral. Fíjate cómo te comportas para después venir a hablar de mi vieja“, remató Antonella Jaitt contra Lissa Vera.

Fuente: Ciudad Magazine

