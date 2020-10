La historia de Sean Connery con el fútbol

El actor escocés, quien murió este sábado a los 90 años, se desempeñó en Bonnyringg Rose Athletic.

Sean Connery murió a los 90 años. El mundo del cine llora la muerte del actor británico. Nacido en Edimburgo (Escocia) muchos conocen su fantástica carrera en la pantalla grande, pero pocos saben que estuvo muy cerca de jugar en el Manchester United.

Un jovencísimo Connery crecía y su talento con la pelota le hicieron un lugar en el club escocés Bonnyringg Rose Athletic. Con 23 años empezó a llamar la atención su rendimiento y el Manchester United preguntó por la posibilidad de hacerse con sus servicios. Le llegaron a ofrecer un contrato.

El propio Sean Connery llegó a hablar de ese interés del Manchester United. “Un futbolista de élite inicia su decadencia con 30 años. En aquel momento tenía 23. Al final decidí ser actor, algo que resultó ser una de las cosas más inteligentes que he hecho“, declaró a Marca.

El equipo en el que llegó a ser futbolista por unos años, el Bonnyringg Rose Athletic, le dedicó el siguiente mensaje: “Un arcoíris aparece sobre New Dundas Park tras el triste anuncio del que probablemente fue nuestro futbolista más famoso y uno de los escoceses más emblemáticos de todos los tiempos. Nos gustaría ofrecer nuestro más sentido pésame a su familia. RIP Sean“.

A rainbow falls on to NDP following the sad announcement of probably our most famous footballer & one of the most iconic Scots of all time. We would like to offer our deepest condolences to his family. RIP Sean. https://t.co/pRZEd3qoBq pic.twitter.com/OMQauQiVTa

— Bonnyrigg Rose Athletic ( with a 🌹😷) (@BonnyriggRose) October 31, 2020