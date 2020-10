La indignación de Iliana Calabró por el triunfo de Vicky Xipolitakis en MasterChef

Pero, ¿qué opinó Iliana Calabró? Se mostró conforme con la ganadora elegida por el jurado, al igual que su compañera. “Me gusta que haya ganado Vicky, porque era la menos pensada”, lanzó. Pero sobre el final, la actriz que fue vinculada con el chef Christophe Krywonis, emitió una filosa reflexión, la que dejó en evidencia su postura frente a la decisión del jurado. “Ahora, que me diga cómo hace en 15 minutos para hacer el mejor plato porque… no lo entiendo”, advirtió.

