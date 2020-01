La industria del calzado cayó 10% en los primeros diez meses del 2019

La producción de calzado alcanzó, durante los primeros 10 meses del año, los 69 millones de pares, un 10,3% por debajo de los 77 millones de igual período de 2018, y se mantiene como uno de los sectores más golpeados en los últimos años por la retracción de la economía, la caída del consumo y el efecto de las importaciones, según un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).

A pesar de que a las cifras disponibles aún les resta contabilizar los últimos dos meses del año, se anticipa que 2019 quedará lejos del año récord de la actividad que se alcanzó en 2015, con una producción de 125 millones de pares.

El trabajo destacó que la producción de calzado entre enero y octubre fue de 69 millones de pares, 10,3% por debajo de los 77 millones de pares de igual período de 2018, mientras que el consumo aparente para el período registró un total de 89 millones de pares, con una caída del 15% en comparación con igual período de 2018.

El saldo comercial externo acumulado en lo que va de 2019 mantuvo una relación deficitaria pero menor a la del año anterior ya que disminuyó 33,3%. Este año observó un rojo de US$ 344,6 millones frente a los US$ 516,4 millones del año anterior.

En el acumulado, las importaciones del sector de calzados, totalizaron u$s 353 millones, un 32,8% menor a los u$s 525 millones del mismo período del año 2018.

En tanto, las compras al exterior en cantidades descendieron 28,6%, al registrarse 20 millones de pares frente a los 28 millones del mismo período de 2018.

Las exportaciones de calzados y sus partes, en los primeros diez meses de 2019 reflejaron una merma del 11,1%, al registrarse US$ 8 millones, y en cantidades la caída fue del 4,5%.

El origen de las importaciones de calzado y sus partes, posiciona a Brasil como el principal proveedor, con una participación del 30,2% (US$ 106,6 millones), le siguen Vietnam, con una participación del 27,9% (US$ 98,4 millones), y China, que acaparó el 18,9% del total (US$ 66,6 millones).

Las exportaciones tuvieron cambios importantes ya que Uruguay lidera el ranking, con el 42,5% del total tras haber ocupado el cuarto lugar durante el año anterior, y le siguen Chile y China, con el 40,2% y el 14,4% respectivamente.

