La inhalación de ibuprofeno será aplicada en pacientes graves y moderados con coronavirus en Salta

“Los reportes que hay son buenos, lo que no quiere decir que no haya reportes malos”, detalló el gerente y sostuvo que esta medicación, que no es de venta al público, “busca estabilizar la tormenta inflamatoria que se desencadena en el cuerpo por la reacción a este virus”.

Al no estar aún autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en Salta la terapia será de uso compasivo, un recurso que “le permite al médico acudir a determinadas medicaciones que no están aprobadas, invocando una mejoría y la posibilidad de salvar una vida”.

