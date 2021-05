La insólita justificación de Mar Tarrés tras su frase sobre los judíos

Mar Tarres realizó un descargo aún más polémico luego de haber sido tendencia en las redes sociales por su desafortunado comentario durante su presentación en La Academia cuando dijo que “quiere un novio judío porque ahorran”. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se hizo eco de la frase y la repudió.

A través de su cuenta de Instagram, Mar Tarres explicó: “Por si alguien se sintió ofendido porque dije ‘judío’ aclaro que ser judío no es un insulto. Significa gentilicio, al igual que podría haber dicho argentino, boliviano o alemán. En ningún momento le falté el respeto a la comunidad judía, es más resalté que ellos saben ahorrar y en época de crisis son los que más tienen ahorros“.

“Y los que me dicen ‘después te enojás cuando te dicen gorda’ aclaro que jamás me enojé porque me digan gorda. Dejen de inventar. Gorda es lo que soy y es una connotación física al igual que nadie se ofende porque le digan flaca. No me ofende, me pueden decir gorda cuantas veces quieran, para mí es un orgullo ser quien soy“, expresó la participante de La Academia en un confuso descargo que no llegó a causar lo que pretendía.

Horas después, agregó a sus historias un video donde profundizó el descargo tras la polémica. “Bueno, voy a hablar sobre lo de ‘judío con plata’ porque la gente se escandaliza por cualquier cosa“, comenzó diciendo Mar mirando a la cámara de su celular.

“Hablé con varios amigos judíos anoche y pregunté si es discriminatorio decir judío con plata porque, sinceramente, para mí era algo bien, un halago. Ya decís la palabra ‘judío’ y ay, estás discriminando y busquen en el diccionario la palabra judío, es el gentilicio de gente que nació o desciende de la comunidad judía, hebrea y todos esos lugares, como decir los turcos, los árabes, católicos si lo querés comparar con el tema de la religión“, indicó, confundiendo, una vez más, el gentilicio con la religión.

“Jamás mi intención fue discriminar. Perdón si algún judío se sintió discriminado. Siempre hablando con mi coach (Judith Kovalovsky) nos reíamos porque ella sale con un judío con plata (Paul Kirzner, hermano de Adrián Suar) y me decía ‘te tenés que buscar un judío con plata, referido a esto que me pasó, que mi ex pareja me estafó. Pero era en todo en tono de broma“, aseguró. “La gente se lo toma todo con mucha susceptibilidad“, cerró, además de mencionar a quienes le dicen que ella se ofende cuando le dicen gorda.

La reacción en la red fue inmediata y sus “disculpas” no fueron tomadas como tal sino como una manera de embarrarla más. Cuando una usuaria de Twitter explicó por qué fue desafortunada la frase de Mar, la humorista respondió más combativa.

“Por supuesto que ‘judío’ no es un insulto; el problema está en asociar el ser judío con ‘tener plata’, ya que refuerza el estereotipo de judío usurero que inspiró el antisemitismo en la Alemania nazi y terminó con el Holocausto. Es más extenso el tema pero va por ahí“, reza el mensaje de la internauta.

“Por Dios señora no suponga cosas que yo no dije! Solo dije ‘judío con plata’ jamás traté de usurero a nadie. Perdón a la comunidad judía jamás pensé que decir judío con plata era algo malo. Mil disculpas, fue un error. Pero por favor no exageren ni la deliren con cosas que no dije. Menos mal que no dije judío pobre porque a esta hora estoy fusilada. Paren un poco lacasss!“, concluyó sin entender que lo que leyó es la explicación de por qué la comparación entre el judaísmo y el “ahorro” es calificado por distintos organismos.

La DAIA repudió el comentario de Mar Tarres sobre los judíos

La directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, Marisa Braylan, repudió este miércoles 19 de mayo el polémico comentario de Mar Tarrés, quien frente a Marcelo Tinelli, al hablar de su estado sentimental, lanzó: “Yo quiero un judío con plata. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora, ¿entendés?”.

“Lo peligroso no es solo que haya pasado esto en un programa que lo ve tanta gente, sino que nadie haya frenado la situación al aire“, sostuvo Braylan, en diálogo con Hablemos Todo Hoy en radio Metro 95.1. “Detrás de ésto no hay ignorancia, los nazis desataron el mayor genocidio de la historia y era gente culta“, aseguró. “Es una de las versiones más típicas del antisemitismo, la relación de lo judío con el dinero“, señaló.

Para la autoridad de la DAIA, quien instó a no minimizar estos hechos, el comentario de Tarrés tiene que ver con antiguos estereotipos de asociación antisemita contra el judaísmo. “Está asociado a una idea de conspiración, de aprovechamiento“. Y explicó que estos estereotipos impulsan la idea de que lo judío es “Lo peligroso, lo dañino, el que no es suficientemente argentino“. “Estas cosas las registramos, analizamos los hechos y cuando observamos que hay antisemitismo tomamos una decisión sobre qué hacer“, aseguró.

Consultada sobre el accionar que podría tomar la DAIA contra Mar Tarrés, Braylan afirmó que “Este hecho puede englobarse bajo el antisemitismo“.

Braylan, además, se refirió al rol de Marcelo Tinelli, conductor de La Academia, quien no frenó lo que decía Mar. “Todavía no está internalizado“, dijo sobre el estado pasivo del conductor ante la comparación de Tarrés en pleno vivo.

Por último, la directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA dijo que todos los años desde la ONG se realiza un informe anual de antisemitismo donde se contemplan hechos como el de Mar Tarrés que forman parte de la opinión pública. “Para llegar a la justicia tiene que ser algo gravísimo“, cerró. (Exitoina)

