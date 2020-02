La inteligencia de EEUU alerta que Rusia pretende interferir otra vez en las elecciones

Funcionarios de la inteligencia estadounidenses alertaron que Rusia pretende volver a interferir en los comicios de este año y que uno de sus objetivos es ayudar a la reelección del presidente Donald Trump, informaron hoy varios medios norteamericanos.

Los funcionarios mantuvieron una reunión el pasado 13 de febrero con varios legisladores en la que les trasladaron este mensaje.

“El mensaje fue que parece que están favoreciendo a un candidato sobre el resto y todo el mundo debería estar alerta”, dijo una fuente de los servicios de inteligencia a la cadena de televisión CBS.

Asimismo, la fuente agregó que algunos de los aliados republicanos de Trump en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes “cuestionaron la validez de la información”.

No obstante, refirió que la información de los oficiales de inteligencia no ha sido particularmente sorprendente, porque el ex director de Inteligencia Nacional Dan Coats ya había avisado de la interferencia rusa en las elecciones.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se hizo eco de esta información y señaló que son “los votantes americanos los que deben decidir las elecciones estadounidenses, no el presidente de Rusia, Vladimir Putin”.

“Todos los miembros de la Cámara de Representantes deben condenar los esfuerzos del presidente para desestimar las amenazas a la integridad de nuestra democracia”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

El fiscal especial Robert Mueller analizó la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y su informe desligó a Trump de los supuestos intentos de Moscú por influir en las elecciones, pero apuntó hasta diez ocasiones en las que el magnate neoyorquino pudo obstruir las investigaciones.

Trump se ha presentado como una víctima en todo este proceso.

