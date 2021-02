La Junta Electoral del PJ oficializó la lista que encabeza Alberto Fernández

En cambio, sobre la lista de ‘Lista Azul y Blanca 17 de octubre Fuerza Argentina”, la Junta resolvió: “Tener por no presentada a la nómina que encabeza Alberto Rodríguez Saá por no dar cumplimiento a los requisitos formales y materiales exigidos por el Reglamento y normas complementarias que regulan el proceso electoral”.

You May Also Like