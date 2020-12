La Justicia absolvió al padre de Renzo y a su pareja, acusados de la muerte del niño de 7 años

“Si no hubieran sido negligentes en el cuidado del niño, sea por acción con la colocación de elementos de seguridad en las ventanas, no dejando objetos que podrían ser utilizados para escalar, o por omisión con la debida vigilancia, nada hubiera acaecido”, graficó la fiscal, quien había requerido una pena de dos años, ocho meses y 21 días de prisión, el equivalente al tiempo que llevaban bajo prisión preventiva.

