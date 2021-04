La Justicia citó a Carla Vizzotti como testigo por el faltante de vacunas de AstraZeneca

Sin embargo, también consideró algunos motivos que podrían influir en el retraso del laboratorio. Entre ellos, “problemas de insumos que no podían salir de Estados Unidos” para la elaboración final en México, luego de que la argentina enviara el principio activo producido por Mabxience. Además, el funcionario c ontó que pensaban obtener 580.000 dosis de la vacuna británica producida en la India (Covishield), pero que el país absorbió gran parte de la producción debido al aumento de contagios a nivel local y la desbordada situación sanitaria.

Los retrasos en el cumplimiento del contrato es una de las cuestiones que más molestan y ocupan al Gobierno por estos días. Incluso el presidente Alberto Fernández dijo públicamente que espera que la firma internacional comience a cumplir con sus compromisos con Latinoamérica. En la Casa Rosada no ocultan su enojo y pidieron que se agilicen los procesos productivos. La Argentina firmó un acuerdo por 22.429.842 dosis de las que hasta ahora no llegó ninguna.

