La Justicia confirmó que Leopoldo Luque falsificó la firma de Diego Maradona

Sobre si fue Matías Morla aquella persona, Baudry respondió: “No, Matías es el apoderado y es el que gestionaba con su gente todo esto, pero tiene otras connotaciones mucho más profundas, y como es una causa que la sigue todo el mundo yo trato de ser prudente y no dar nombres hasta que el juez no cite a indagatoria, una vez que se haga, ahí se van a enterar y muchos se van a amargar“.

“En los audios y en los videos de Diego dice que no, pero después en los hechos y los papeles que hay que sí. El que aprieta el botón de esa transferencia no es Diego“, agregó en “Nosotros a la Mañana”.

