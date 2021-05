La justicia determinará si la denuncia mediática de Bullrich afectó la negociación con Pfizer

Además, al anunciar que iniciaría acciones legales, el jefe de Estado remarcó: “Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no sólo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”.

“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro Gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”, escribió el lunes pasado el Presidente en la red social Twitter, una vez conocida la desmentida pública de Pfizer, y advirtió: “La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad”.

You May Also Like