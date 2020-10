La Justicia restituyó a sus dueños las tierras ocupadas que fueron desalojadas en Guernica

“Quedaba un remanente de personas que no accedieron. Hasta último momento el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, esperó para firmar un acuerdo, pero no se presentaron y la Justicia dispuso el desalojo”, aseveró.

El fiscal tomó esa decisión en base al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal que lo habilita a “disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras que el juez no hubiere ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a las circunstancias del caso no solicitará la prisión preventiva”.

