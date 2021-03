La madre de Nacha Guevara apareció en televisión e hizo emocionar a su nieto

Invitado al ciclo “Vino para vos”, el hijo de Nacha Guevara mostró un costado emotivo que pocos le conocían. El director musical abrió su corazón y contó detalles desconocidos de su vida y no pudo contener las lágrimas cuando escuchó la dedicatoria que le dejó su abuela Clotilde.

“Querido, estoy muy orgullosa de vos. Tengo ganas de darte un abrazo y desearte lo mejor en tu vida“, le dijo la señora mientras Ariel sonreía emocionado.

“La verdad es que soy muy cercano a mi abuela. Ella fue siempre muy afectuosa y contenedora. Tiene un carácter… duro pero con 101 años vive sola, con una chica que la cuida“. Luego, sumó: “Yo fui su primer nieto y formamos un vínculo especial, estuvo muy presente en mi vida. Es la que nos visitaba durante el exilio“.

En su relato, el director dio a entender que su abuela ocupó un rol destacado ya que Nacha Guevara tuvo sus falencias como mamá. “Por el trabajo que tenía, estaba poco presente. El artista es así: piensa primero en él y después en el resto de la familia. Por eso, con mis hijos he tratado de componer esa situación y he estado muy presente. Creo que con mis hijos lo logré y con mis nietos también“.

Las palabras de Ariel Maestro hacia su abuela marcan una gran distancia con la imagen que Nacha tiene de su propia madre. En alguna nota, la actriz había definido ese vínculo como algo traumático: “Tuve una madre maltratadora. La hora de comer siempre fue un tormento para mí porque mamá camuflaba la comida. Un día ella me camufló unos zapallitos rellenos a los que les puso carne. Yo tenía cinco años, pero cuando los probé me di cuenta de que eso no era vegetal y decidí no comerlo. Lo que sigue de ahí en adelante son cinco horas de tortura. De palizas, golpes, insultos, de ponerme el plato en la cara, una pesadilla“. (Pronto)

