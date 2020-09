La madre de Nancy Pazos falleció de coronavirus

Asiete meses de la muerte de su padre, Nancy Pazos vuelve a atravesar uno de los peores dolores de su vida: la muerte de su madre por coronavirus. Tenía 72 años. La periodista, que estaba al aire con su programa radial cuando se enteró, la despidió en las redes con un profundo mensaje.

Nancy Pazos se enteró de la noticia mientras conducía Ruleta Rusa en la Rock & Pop. Inmediatamente se fue del estudio y Carmela Bárbaro tomó su lugar. “Falleció su mamá, estaba internada con Covid hace un tiempo largo, es un momento muy duro, ella viene teniendo un año muy duro, le damos nuestro apoyo y la vamos a esperar“, contó su colega a la audiencia.

Luego, la periodista tomó las redes para manifestar su profundo dolor. “Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época“, arrancó diciendo Nancy. “Hacía siete meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá ahora a mamá. Se separaron hace 40 años pero el hilo rojo existe“, señaló.

“Murió de Covid. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato“.

“Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre“, expresó.

Y agregó: “Me queda un gran agradecimiento. A médicos, enfermeros, psicólogos y todos los que están trabajando a destajo en el Hospital Argerich. Me tuvieron informada y contenida siempre. Sé que hicieron todo lo posible. Y que no dejaron que sufriera. Gracias enormes“, dijo la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana.

El 13 de agosto pasado, Nancy Pazos decidió aislarse con su familia preventivamente tras enterarse que una persona cercana había dado positivo de coronavirus. al conocer que una persona cercana se había contagiado de coronavirus. Luego del hispopado, la conductora anunció que tanto ella como sus tres hijos -fruto de su relación con el Vicejefe de Gobierno Diego Santilli- y su madre también tenían COVID-19.

En ese momento, revelado que la situación en su casa “era compleja”, explicó: “Convivimos con abuela de 72 con demencia senil, a quien intentaremos preservar como hasta ahora, lo más posible”, había dicho.

El 14 de febrero la periodista compartió un desgarrador mensaje con el que hizo público el fallecimiento de su padre, Horacio Alberto, a los 73 años de edad y tras haber perdido la vista y estar internado en el Hospital Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Te voy a extrañar horrores, pero te deje ir porque sabía que ya no querías más. Tomé la decisión más difícil de mi vida al pedirle a los médicos que no te forzaran más. Fue la última lección que me diste. Respetar los tiempos del otro. No ser egoísta”, sostuvo la mujer de 51 años.

