La mamá biológica de la supuesta hija de Diego Maradona rompió el silencio

Con la muerte de Diego Maradona, la irrupción en los medios de comunicación de Santiago Lara y Magalí Gil (24), dos jóvenes que le piden a la Justicia poder hacerse un ADN para saber si son hijos del Diez, tomaron protagonismo.

En esta oportunidad, la que rompió el silencio fue Claudia Mariana, madre biológica de Magalí, quien le contó a su hija que conoció al Diez cuando era DT de Racing y ella trabajaba de camarera en un bar.

Luchando por la identidad de su hija, a quien dio en adopción ya que ella misma atravesó un doloroso momento al darla a luz, Claudia Mariana se comunicó con Omar Suárez, quien puso al aire en Fantino a la Tarde un audio de WhatsApp en el que la mujer sostiene con convicción que Magalí es la hija de Maradona.

“Hola Omar (Suárez), habla Claudia Mariana, la mamá de Magalí. Quería contarte a vos mi historia. Tuve a Magalí con Diego y te cuento que la tuve que dar en adopción por los problemas que había en esa época. Pero ahora me animé y acá estoy para contarte lo que me pasó… Lo único que pido es respeto por la situación, porque no fue fácil para nada, fue muy difícil. Pido respeto por mi hija y apoyo. Magalí es realmente, ciento por ciento, hija de Diego. Por eso necesito el respeto para ella y para su familia. Gracias por escucharme. Y quiero aclarar que yo tengo mucho respeto por los padres que la criaron y voy a estar toda la vida sumamente agradecida, de todo corazón“, dijo Claudia Mariana, logrando que su testimonio impacte en la agenda mediática.

A menos de 24 horas de romper el silencio, Tomás Dente se comunicó con la mamá de Magalí Gil y ella dio más detalles de su relación con Diego y explicó la razón por la que tuvo que dar en adopción a su hija.

“Es ciento por ciento hija de Diego, sin dudas. Lo supe siempre. Lo que pasa es que en esa época había mucho miedo y estaba muy sola. Es una historia muy triste, pero acá estoy con todas las fuerzas suficientes para decir la verdad. Te lo afirmo, te lo aseguro, Magalí es ciento por ciento hija de Diego… Es una historia muy triste para mí, pero estoy agradecida a los padres adoptivos“, dijo la mujer en uno de las reveladores audios que difundieron en Nosotros a la Mañana.

Luego, Claudia Mariana continuó: “La historia es brava pero pude salir adelante. Yo, en ese momento, estaba con mucho miedo y no recibí apoyo de nadie. Estaba sola, con una criatura chiquita. Lo que yo quiero es que Magalí esté bien. No hay otra cosa que me importe más que ella y que le den su identidad. Yo también soy adoptada y entiendo de eso. Cuando Diego comenzó a reconocer a sus hijos, decidí contarle a ella. Estoy feliz. Me puedo ir tranquila, ella sabe la verdad“. (Ciudad Magazine)

