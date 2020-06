La mamá de La familia Ingalls abrió su canal en Youtube

La actriz Karen Grassle , quien interpretaba a la madre de ” La familia Ingalls” , reapareció ante el gran público días atrás leyendo cuentos por su flamante canal de Youtube. “Caroline”, en la famosa ficción basada en la saga de los libros de Laura Ingalls Wilder, publicó un video en el que relata fragmentos de su libro infantil favorito : “Stories That Never Grow Old” (Historias que nunca envejecen).

