La marcha por Maradona se volvió concentración y Claudia y las hijas se fueron

Pero simultáneamente, y cuando todavía no había transcurrido ni una hora desde el momento de la convocatoria, seguía llegando gente a la zona del Obelisco, cortando la Avenida 9 de Julio a la altura de la Avenida Córdoba, pero ya no tendrían oportunidad de escuchar la palabra de Claudia, Dalma y Gianinna, testigos fieles y acompañantes de los mejores, y peores viejos tiempos de la vida de Maradona.

Claudia, Dalma y Gianinna, que llegaron exactamente a las 18, la hora prevista para el comienzo de la marcha que no fue tal, no pudieron ver entonces la profusión de banderas colgadas sobre las rejas que rodean al Obelisco porteño con inscripciones que tenían destinatarios muy claros.

You May Also Like