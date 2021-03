La mitad de los muertos por coronavirus en segunda ola de Chile falleció antes de ser hospitalizada

Por su parte, el médico Sebastián Ugarte, jefe de Clínica Indisa, considera que el aumento de personas no hospitalizadas no se debe a un colapso del sistema de salud, al menos en al región Metropolitana, porque en junio la situación respecto a las camas de terapia intensiva fue más crítica.

“Para los pacientes con coronavirus hay menos camas disponibles que en la primera ola, porque hay un porcentaje importante que está ocupado por otras patologías, y es probable que estén quedando pacientes fuera del sistema, que no están pudiendo ser hospitalizados oportunamente, porque van a consultar y se los trata de mantener de forma ambulatoria y se agravan de manera muy rápida y no alcanzan a llegar”, señala Burrows.

