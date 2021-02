La muerte de Diego Maradona: piden allanar al doctor Alfredo Cahe

El doctor Alfredo Cahe está en la mira de la Justicia y podría sufrir un allanamiento en las próximas horas a causa de su declaración testimonial en la Fiscalía de San Isidro por la muerte de Diego Maradona, ya que esta supuestamente tendría datos falsos sobre la historia clínica del exfutbolista.

De acuerdo al documento judicial, el doctor Alfredo José Cahe, de 78 años de edad e histórico médico de cabecera del Diez hasta el año 2009, declaró ante el fiscal sobre presuntas charlas que tuvo con Leopoldo Luque días antes del fallecimiento de Maradona, como así también habló de decisiones que tomó con respecto a la salud de este a lo largo de la gran cantidad de años en los que fue su paciente.

El posible allanamiento a las oficinas del doctor Cahe para el secuestro de la historia clínica de Maradona será ordenado por la defensa de Luque, según confirmaron fuentes judiciales a este medio, y esto se debe a que en su declaración habla de cómo tendría que haber sido atendido Diego en sus últimas semanas de vida a pesar de no haber tenido prácticamente contacto con él.

“Dijo que le hizo un montón de estudios cuando era su paciente, pero hay algunos que podrían no existir, mientras que En 2020, Cahe no tomó vista con Maradona ni lo examinó. Se va a pedir un allanamiento a las historias clínicas para ver esos estudios que le hacía a Maradona, y si no se prueba lo que él dice, se hará una denuncia por falso testimonio y otra acusación ante el Colegio de Médicos por falta de ética”, le aseguraron fuentes judiciales a Exitoína.

La polémica declaración testimonial de Alfredo Cahe

Alfredo Cahe declaró en la fiscalía de San Isidro, pero sus dichos, además de tener fuertes críticas hacia Leopoldo Luque, presentan algunas incongruencias con respecto a las fechas y los problemas de salud que tuvo Diego Armando Maradona a lo largo de sus 60 años de vida.

“Presencié los episodios del año 2004, 2007 y 2009. En 2004, Diego fue internado en la Clínica Sacre Coeur, donde se lo sometió a una cirugía en la cual se tomó una muestra del miocardio y se envió a hacer la biopsia a los Estados Unidos, donde se nos informó de la cardiopatía adictiva”, indicó Cahe en su declaración aunque el astro haya sido internado allí en el año 2000.

“En el año 2009, luego del episodio de Diego en la República Oriental del Uruguay, decidimos trasladarlo a Cuba. Recuerdo que cuando volvimos de Cuba, pasamos por Colombia porque Diego quería realizarse la operación de estómago para adelgazar. Esa operación no estaba indicada por la cardiopatía misma”, relata Cahe de manera llamativa, ya que en ese año Maradona era director técnico de la Selección Argentina.

DIEGO MARADONA EN 2009, CUANDO ERA DT DE LA SELECCIÓN

“Siempre que íbamos a Cuba, era por el corazón. Cualquier médico que trataba a Maradona, lo primero que debía tratar era el corazón, eran de público conocimiento sus problemas cardíacos”, continúa la declaración del doctor.

“Él presentaba hipertensión arterial y arritmia frecuentes, por lo que cuando permanecía internado, le poníamos una zonda y así le calmábamos la arritmia. En relación a la medicación, era fundamental la de la presión arterial para el estado general de él. En relación a este último episodio, del año pasado, no pude ver la historia clínica porque no me dejaron ver nada”, indicó Alfredo Cahe.

Las charlas del doctor Cahe con Leopoldo Luque y Verónica Ojeda

En la declaración testimonial, el ex médico de Maradona indica que se presentó en la Clínica Olivos por pedido de Verónica Ojeda, y que a su vez, las hermanas de Diego se mostraron muy contentas de que él participe en la recuperación tras la operación por un hematoma subdural.

“Desde el punto de vista médico, Diego debía estar en terapia intensiva. Por eso hablé con Leopoldo Luque, le consulté quién lo había operado y no me contestó”, precisa el médico.

“Yo lo vi una sola vez, fue un sábado. Me dejaron verlo a Diego pero todo me parecía extraño. Estaba Gianinna y después entró Luque, él nunca se explayó conmigo como médico ni me dio información pese a mis pedidos, respuestas vagas cada vez que quería insistir con alguna pregunta respecto de la atención”, declaró el doctor.

La declaración testimonial de Cahe continúa con críticas hacia el neurocirujano del campeón del mundo en 1986, ya que “presumía que había algo raro en sus respuestas” cuando lo indagaba sobre el futuro de Diego, a quien supuestamente no podía ver en el nosocomio.

“El día domingo voy y me dicen que no lo puedo ver. Eso me lo dijo el guardia, que nadie podía ver a Diego. Pedí que me comuniquen con Luque (…) y me dice que no lo podía ver porque estaba dormido y porque no le podían bajar la excitación”, relata Alfredo.

“Le consulté qué harían con él y me dijo que iban a hacer una conferencia con todos los familiares porque iban a trasladarlo a otro lugar, oportunidad en la cual manifesté que tenía que ir a un lugar con terapia intensiva y donde se atiende a adictos muy agudos (…) Presumo que no me querían ahí porque yo quería desintoxicarlo y llevarlo a otro lado. Luego me retiré y al llegar a mi casa la llamé a Verónica Ojeda, y le comenté esta situación. Me dijo que a ella también le hicieron lo mismo”, dijo el médico de 78 años.

Cahe declaró que del 11 al 25 de noviembre de 2020 no tuvo ningún tipo de contacto con el ex futbolista, y que una vez ocurrido el fallecimiento en la casa del barrio San Andrés, se enteró del lugar en el que estaba a través de los medios de comunicación.

“Desde mi punto de vista era el menos indicado, porque debía estar en terapia intensiva con control de neurocirujanos, terapistas y con control del corazón constante y continúo. Era la única opción”, sostuvo.

Además de la polémica declaración testimonial por la cual Cahe podría ser allanado, desde el entorno de Leopoldo Luque indicaron a Exitoína que también se analiza querellarlo penalmente por sus dichos en contra de él en los medios. (Exitoina)

