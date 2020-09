La mujer del ex diputado Juan Emilio Ameri ¿participará del “Cantando”?

Si bien Laflia todavía no confirmó nada sobre la posible incorporación de Celeste Burgos, el reality emitido por El Trece no deja de sumar parejas a su elenco, y ya hay casos de participantes del show provenientes de un terreno que no es el artístico, como por ejemplo, Fernanda Herrera, popularmente conocida como la abogada hot, en 2016. (Exitoina)

A raíz de las declaraciones que el exdiputado brindó en una entrevista, el periodista empezó a dar detalles del polémico trascendido. “No aclaró si es verdad que ella habría sido… está corriendo la versión de que fue confirmada, no confirmada, sino que fue tentada, y no lo han desmentido”.

You May Also Like