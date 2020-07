La NASA descubrió un nuevo signo y podría cambiar todo el horóscopo

“Los babilonios vivieron hace tres mil años y dividieron al zodiaco en 12 partes, como si fuera una pizza. Pero por sus relatos, se sabe que creían que había 13. Tuvieron que elegir uno para dejar afuera y ese fue Ofiuco ya que no encajaba del todo. Incluso los que quedaron no son perfectos, algunos se sobreponen a otros”, explicó un post de la NASA.

El signo misterioso supuestamente rige para los que nacieron entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre. Los investigadores revelaron que el descarte no se dio de manera arbitraria. Por el contrario, ellos descubrieron que el dibujo celestial no está perfectamente alineado con la rotación de la tierra.

