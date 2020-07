La nieta de Mercedes Sosa emitió un comunicado tras la polémica con Radio Nacional

Sbrocco habló este jueves con el diario La Nación tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de volver a llamar a Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, y dijo: “El ex director de la radio, el anterior a mí, había inventado eso (que sacaron el nombre de Mercedes Sosa). Incluso, en ese momento, me llamó el hijo de Mercedes Sosa para preguntarme si era verdad. Nunca estuvo en carpeta el tema. Es una locura”. (NA)

