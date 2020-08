La Niña Loly sorprendió a todos con un inesperado anuncio

Aquella historia de amor marcó a fuego a la cordobesa, quien no volvió a presentar una pareja formal desde entonces. Se la vinculó fuertemente con un empresario del oeste del conurbano dedicado al entretenimiento y a las fiestas, pero no pasó nada. Rial, en cambio, estuvo de novio con Agustina Kampfer, y después de caso con Romina Pereiro, su actual esposa.

You May Also Like