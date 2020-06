La “nube” de langostas que amenaza con arrasar cultivos en Argentina: hacia donde se dirige y cómo se movió

“El factor determinante es el clima. Como esperamos lluvia y una caída de la temperatura en los próximos días, la tendencia es que el problema no empeorará. Pero todavía hay un riesgo, estamos atentos”, explicó Ricardo Felicetti, jefe de defensa sanitaria del Departamento de Agricultura de Rio Grande do Sul, preocupado por las cosechas del sector agropuecuario.

Las nubes de langostas se trasladan durante el día y se asientan durante la tarde-noche. Cuando la temperatura es muy baja o llueve no levantan vuelo. Los expertos esperan que ya no avance hacia el sur porque a medida que uno se acerca a Buenos Aires crece el rigor del invierno.

Esta especie no son peligrosas para el humano, pero son una catástrofe para los campos sembrados. No es la primera vez que sucede, también había pasado algo similar en la década del cincuenta.

