La nueva acusación de Luciana Salazar a Martín Redrado

Atrás quedaron los momentos en que Luciana Salazar y Martín Redrado mantenían una relación cordial pese a que su relación de pareja no prosperara. La realidad es que la participante de La Academia y el economista avanzan a toda marcha rumbo a una colisión en los tribunales.

Por el momento, los abogados no lograron atemperar los ánimo y última mediación fue “un desastre”, luego de que Redrado le reclamara 25 millones de pesos para que deje de difamarlo, y ella amenazara con exigir el doble de esa fortuna. La llegada de Martín al país procedente de Estados Unidos reavivó el escándalo, ya que Salazar lo espera con un nuevo planteo.

Entonces, Paula Varela reveló la interna en Intrusos: “Ella está interesada porque él llegue para avanzar con el juicio, no por otra cosa”. Acto seguido, la panelista leyó un mensaje de Luli: “Es por un tema en especial que pasó en estos días, en los cuales él está muy complicado por algo que a mí me perjudicó por su culpa. Ya se enterarán, le juega en contra en todo lo que me está haciendo. Estoy esperando que llegue al país para que le dé explicaciones a mis abogados. Esto lo deja expuesto y me trajo una complicación, no lo van a poder creer”.

Al final, Luciana Salazar mantuvo el misterio respecto de cómo la habría dañado Martín Redrado, pero aclaró: “Podría ser considerado un delito lo que hizo, lo voy a hablar con mis abogados para sumar más pruebas. Me enteré el sábado”. (Ciudad Magazine)

