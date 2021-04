La OMS e Interpol advirtieron sobre el crecimiento del negocio de las vacunas falsas anti-Covid-19

Interpol asegura que las denuncias sobre este negocio ilegal -cuyas ganancias no bajan de seis dígitos- s on cada vez más frecuentes, dado que las bandas criminales intentan estafar a organismos sanitarios y geriátricos.

“Aunque acogemos con satisfacción este resultado, no es más que la punta del iceberg en lo que respecta a los delitos relacionados con la vacuna contra la Covid-19”, declaró entonces Stock, quien recordó que la venta de vacunas en Internet no está aprobada.

You May Also Like