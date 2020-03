“La oposición se quejó muchos años de los privilegios y ahora no acompaña los cambios”

El senador nacional por Córdoba Carlos Caserio consideró hoy que “no habrá problemas” para que el proyecto de ley que modifica las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial “se convierta en ley la próxima semana”, cuando lo trate el Senado, y cuestionó a la oposición que “durante muchos años se quejó de los privilegios y, ahora, no acompaña los cambios para una Argentina más justa”.



“El presidente (Alberto Fernández) busca una Argentina más justa y la verdad es que no hay argumentos para estar en contra de esta ley. Por eso creo que no habrá problemas de que se convierta en ley la próxima semana. Se va a aprobar”, remarcó Caserio en declaraciones a Radio 10.



Ayer, el oficialismo consiguió dictamen favorable para el proyecto de ley que limita el régimen de jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, en un plenario de comisiones del Senado en el que la oposición expresó que compartía “el espíritu” de la propuesta pero rubricó un dictamen en minoría con pedidos de cambios en algunos artículos.



“No existen argumentos racionales en contra de esta ley. Es indiscutible la situación de privilegio de los jueces y se viene una Argentina más justa”, ratificó hoy el senador cordobés.



En ese marco, agregó que el Presidente “está tomando medidas para una Argentina más justa porque durante años dijimos que había que tomarse estas medidas, pero, cuando llegó el momento de tomarlas, no todos las empujan”.



Con este argumento, Caserio señaló: “He escuchado muchos años a la oposición quejarse sobre los privilegios y ahora se quedaron en otro lado. La oposición no está acompañando los cambios que el país necesita”.

Comentarios

comentarios