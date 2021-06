La palabra de Nico Vázquez después del terrible derrumbe

Nico Vázquez vivió una verdadera pesadilla junto a su mujer, Gimena Accardi, cuando se salvaron de milagro al escapar del derrumbe del edificio en Miami. Unas horas después, el actor envió un audio en el que en primera persona relata el dramática hecho en que no es exagerado decir que salvaron su vida. Estas fueron sus palabras:

“Bueno quiero mandar este audio para intentar darles tranquilidad, agradecer la preocupación. La verdad que seguimos todavía en shock pero no quiero ponernos a nosotros en el rol de de lo más importante porque acá hay gente que está desaparecida y gente muerta y creo que esto lamentablemente continúa para muchos seres queridos que van a tener que sufrir esa pérdida“.

“Vivimos un momento muy fuerte con Gime, veníamos de cenar. Estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy muy muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba. Y con diferencia de 6 o 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, paró en el lobby como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo. No sabíamos qué pasaba, si era un tornado, un ataque… Era lo más parecido a una película. Empezamos a correr junto con tres o cuatro personas más. No éramos muchos, estábamos desbordados por los nervios“.

“Ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento. Con autos hundidos, alarmas sonando… Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla. Pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien el estado de schock que estábamos viviendo y ahí si yo le digo justo a la gente que estaba muy nerviosa que cruzáramos. Y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar. Porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vida. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, bueno lo que ven en las imágenes. Nosotros no vemos mucho, pero hay una imagen que nos muestra como que cae el edificio”

“En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Teníamos una nube de polvo tan grande junto con el ruido que no nos podíamos ver. Estamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver. Ahí es donde corremos desesperadamente y Gime se golpea contra un árbol o una palmera y le sale como un huevo muy grande en la cabeza. Me asustó porque fue instantáneo, con mucha sangre, como un huevo o un coágulo, no soy médico, no sé como llamarlo. Se hizo un silencio y nos encontramos todos llenos de escombros y los vecinos empezaron a salir a auxiliarnos con lo que había, con agua… Ahí arrancó a caer la policía, los bomberos y todo lo que ya saben”

“Queríamos darles tranquilidad, decirle que agradecemos la preocupación y vuelvo repetir que estamos vivos de milagro, como lo quieran llamar pero que más que nada el schock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no ha parecido entre ellos conocidos que estaban también en la parte que se ha caído. Bueno, quería dejarles este mensaje para por lo menos contarlo en primera persona y transmitirles tranquilidad. Muchas gracias“. (Revista Pronto)

