La pandemia de Covid19 puede echar por tierra los avances contra el VIH

“El acceso al diagnóstico se está dificultando porque los centros de salud están cerrados u otros completamente desbordados por el coronavirus. En cuanto al acceso a medicamentos, hay problemas en el abastecimiento de antirretrovirales, algunas moléculas no llegan o en otros sitios no hay moléculas suficientes”, explica a RFI el científico español Asier Sáez-Cirión, especialista en el VIH en el Instituto Pasteur de París y que forma parte del comité organizador de la conferencia internacional.

