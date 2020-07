La pandemia no frenó el desmonte y durante el aislamiento desaparecieron 21 mil hectáreas de bosques

HG:– Creo que quedó en evidencia la voracidad y la impunidad de grandes empresarios agropecuarios. Pero también la complicidad de gobiernos provinciales en este crimen ambiental, ya que no los controlaron, ni los multaron, ni los denunciaron por violar la cuarentena. Más desmontes significan más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté, del cual quedan tan sólo veinte individuos en el Gran Chaco. Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria y climática y de biodiversidad que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más.

HG:– La situación ambiental del país sigue siendo preocupante. A pesar de la pandemia y de la cuarentena, las actividades extractivas en general no pararon, con lo que los daños al ambiente y las comunidades continuaron. Se siguió haciendo megaminería contaminante, continuó la fumigación con agrotóxicos, se quemaron humedales para la expansión ganadera, se siguió con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica y en el mar, y siguieron los desmontes. En particular esto último nos preocupa mucho, porque en el norte del país se deforestó incluso más que el año pasado. Sólo en cuarentena perdimos 21.000 hectáreas, una superficie similar a la ciudad de Buenos Aires.

En esa línea argumentó que el modelo del que habla requiere “deforestación cero, un cambio profundo en el uso de la tierra para apoyar a los pequeños agricultores para desarrollar la agroecología, no más extracción de combustibles fósiles o minerales” y, además, la “restauración de ecosistemas críticos y la creación de nuevas reservas en bosques y océanos. Esa transición no puede demorarse, debe empezar ya”.

