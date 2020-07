La particular condición de Gladys, La bomba tucumana, para participar del Cantando

Desde que se conoció la noticia que, a raíz de la pandemia, Cantando por un sueño se abrió paso por sobre el Bailando, se empezó a conocer la lista de famosos que participarán.

Y entre quienes pasarán por el reality, que será conducido por Angel de Brito y Laurita Fernández, están Gladys, la bomba tucumana, y su hijo, Tyago Griffo, conocido como El bombito, quienes ya fueron parte del Bailando.

Y fue durante una entrevista que la artista brindó a Los Angeles de la mañana que las angelitas decían que seguramente La bomba iba a tener que incursionar en ritmos muy diferentes a los de la movida tropical, que son su especialidad.

“Te van a hacer cantar otras cosas”, le dijo Mariana Brey. Fue entonces que el conductor mandó al frente a la cantante revelando la condición que ella puso al firmar el contrato para formar parte del certamen.

“No, no, no, ya Gladys dijo que ella no cantaba en inglés ¿Es así, no?”, interrumpió el periodista. Y, sincera, la cantante asintió: “Y sí”. “Me cuesta mucho, no puedo cantar en inglés”, continuó. “Ni siquiera por fonética, porque hay gente que por fonética lo hace bien”, dijo.

“Yo nunca lo logré, quizás mi hijo pueda hacerlo, pero yo no. Soy de otra generación, de otra época”, agregó.

Y después se comparó con otras participantes del ciclo. “Hay gente, como Melina Lezcano, que canta en inglés como si nada. Ella lo hace bien. No es mi caso. Por más que me digan que yo soy una profesional, yo soy profesional en lo mío, la cumbia, después me arreglo”, dijo.

Y en cuanto a la posibilidad de ganar la final, la artista manifestó: “Las posibilidades están. No sé si soy una buena cantante, pero sí sé que soy una buena intérprete. Soy una actriz cuando tengo que cantar, lo siento”.

