La polémica teoría de Ángel de Brito sobre Celeste Burgos

La versión de la posible incorporación al Cantando 2020 de Celeste Burgos, la mujer a la que el exdiputado Juan Emilio Ameri le besó los pechos en una sesión del Congreso de la Nación, resonó fuerte en los medios, por lo que Ángel de Brito salió a desmentirlo y arrojó una contundente teoría al respecto.

El conductor del reality de El Trece habló en el otro envío que presenta en esa pantalla, Los Ángeles de la Mañana.

“Ayer varios lo dieron como confirmado, pero lo cierto es que Celeste Burgos, la novia del diputado, no viene al Cantando 2020. Es falso”, comenzó a explicar el periodista.

“No hubo una conversación con ella ni con alguien cercano. Es un rumor que no sé quién habrá hecho crecer y le llegó a varios colegas. Seguramente alguien tiró esa fruta, pero es totalmente mentira. La producción no habló con esta chica”, aseguró el presentador de televisión y radio.

“Es un personaje negativo. En otras ocasiones ha habido personajes surgidos de algún escándalo y que por ahí, de alguna manera, lo potenciás en un reality show. En este caso, me parece muy inteligente la decisión de que no esté”, opinó la panelista Karina Iavícoli, pero De Brito decidió no dar su punto de vista sobre la mujer a la que el político salteño le lamió los senos.

“Más allá de las apreciaciones sobre ella y sobre el ex diputado, no hubo nada, no existió”, expresó Ángel, para luego dar su versión acerca del origen del rumor.

“Esto sale de la política”, aseguró el conductor del Cantando 2020, coincidiendo con Mariana Brey, quien dijo que en muchas ocasiones estas falsas informaciones sirven para “tapar lo que pasó”.

“Es totalmente falso. Sí se están hablando de otras posibles incorporaciones, pero que nada tienen que ver con el mundo de la política”, concluyó el compañero de dupla de Laurita Fernández en el programa producido por Marcelo Tinelli.

Luego de que estalle el escándalo por lo acontecido en la sesión online de la Cámara de Diputados de la Nación el pasado jueves, Celeste Burgos cerró todas sus redes sociales. Además de su presunta incorporación al reality, en las últimas horas también se desmintió que haya trabajado como asesora de Juan Emilio Ameri. (Exitoina)

