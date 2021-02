La Policía se presentó en la casa de Marilyn Manson por las denuncias de abuso sexual

Ante la preocupación de un amigo de Marilyn Manson, la Policía se presentó dos veces durante la madrugada y mañana del jueves en su casa de Los Ángeles. Y es que no se sabía nada sobre él a dos días de haber sido acusado por abusos sexuales por parte de sus ex parejas y otras mujeres.

“Controles de bienestar”, fueron los motivos del requerimiento policial que el músico de 52 años no respondió, ya que se mantuvo escondido y sin asomarse a la puerta. Su representante fue quien tomó iniciativa y confirmó a los efectivos que el cantante se encontraba bien y prefería no salir.

Además, un helicóptero sobrevoló el hogar de Manson en Hollywood Hills. Primero a las 6 y después a las 8 de la mañana para comprobar que todo estaba bien y, ante la llamada de su manager, los agentes abandonaron el lugar.

No fue una sino que fueron varias las mujeres que lo denunciaron por violencia sexual. Primero su ex pareja Evan Rachel Wood, luego se sumaron otras. La cantante y modelo hizo público los hechos a través de su cuenta de Instagram: “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”. Además, envió el documento al sitio Vanity Fair, e inmediatamente se viralizó.

“Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes“, expresa el comunicado.

El músico y la actriz Evan Rachel Wood se conocieron en 2007, cuando ella tenía 18 y el 36.

Wood conoció a Manson cuando ella tenía 18 y él 36. En 2010 se comprometieron, pero ese mismo año la relación terminó. No es la primera vez que la actriz alza la voz contra él. Ya en 2016 contó a la revista Rolling Stone: “Sí. He sido violada. Por un ser querido mientras estábamos juntos”.

Ante las acusaciones, el artista aseguró que se trata de “horribles distorsiones de la realidad”. Además, expresó: “Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con personas de ideas afines. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, ésa es la verdad“.

Wood no fue la única. Su ex mujer Dita Von Teese hizo público que también fue víctima de acoso y abuso por parte de él. Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan, y una artista que se identificó como Gabriella fueron las que más tarde se sumaron a la lista de víctimas.

Todas coinciden en lo mismo: “Manipulación emocional, maltrato físico y encierro contra su voluntad”. El sello discográfico Loma Vista Recordings decidió no trabajar más con él a cuento de esta situación. También, desde la serie American Gods decidieron eliminar un capítulo en el que Manson iba a formar parte.

No es la primera vez que Brian Hugh Warner, más conocido como Marilyn Manson, se ve envuelto en un escándalo público. En 2008, en una de las crisis que atravesó con Wood, el artista se lastimó su rostro con una hoja de afeitar. “Quería mostrarle el dolor que ella me hizo pasar”. Y un año más tarde, declaró a la revista Spin: “Todos los días tengo fantasías sobre romperle el cráneo con un mazo”. (Clarín)

