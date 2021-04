La precuela de Game of Thrones, ya empezó a tomar forma

Cada vez queda menos para que los dragones vuelvan a surcar los cielos de Poniente. Porque ya empezó la producción de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones. Para anunciarlo, HBO publicó fotos del elenco participando en una sesión de lectura del guion.

Situada 300 años antes de los sucesos de Game of Thrones, House of the Dragon contará la historia de la Casa Targaryen. Se centrará en las peleas dinásticas de la familia Targaryen tres siglos antes de los hechos protagonizados por sus descendientes Daenerys y Jon Snow, incluyendo la Guerra Civil entre distintas facciones de la familia.

La serie está basada en la novela Fire & Blood, del autor George RR Martin, publicada en 2018. Fue creada por Martin junto con los showrunners Miguel Sapochnik y Ryan J. Condal, y tiene su estreno programado para 2022.

El elenco

Así, el rodaje comenzará exactamente dos años después del final de Game of Thrones, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Las medidas que se tomarán en el set incluirán la vacunación contra el Covid-19 si es posible.

El reparto, en su gran mayoría compuesto por actores británicos, incluye a Paddy Considine, Rhys Ifans, Matt Smith, Olivia Cooke, Sonoya Mizuno, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best y Fabien Frankel.

Smith (Doctor Who) será el Príncipe Daemon Targaryen; Considine (The Outsider) encarnará al Rey Viserys; Cooke (Bates Motel) se pondrá en la piel de Alicent Hightower; mientras que D’Arcy (Truth Seekers) hará de la Princesa Rhaenyra Targaryen.

Toussaint, que apareció en producciones como El Príncipe de Persia o Juez Dredd, encarnará a Lord Corlys Velaryon, conocido como “la serpiente del mar”.

“El señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen, es el aventurero más famoso de la historia de Poniente. Construyó su casa, que es incluso más rica que la de los Lannister, y que reclama la armada más grande del mundo”, se anunció sobre cómo será su personaje.

Best apareció recientemente en Destino: La saga Winx, y anteriormente dio vida a Wallis Simpson en El discurso del rey.

Su personaje es la princesa Rhaenys Velaryon, “jinete de dragones y esposa de Lord Corlys Velaryon, fue pasada por alto como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre”.

Ifans es recordado por su memorable interpretación de Spike en Un lugar llamado Notting Hill, además de haber trabajado en El sorprendente Hombre Araña, Snowden o Anonymous.

“Otto Hightower es la Mano del Rey, que sirve con lealtad y fidelidad tanto a su rey como a su reino. Según la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono”, adelanta la descripción de su personaje.

Ex Machina, Maniac, La La Land o Aniquilación son algunos de los títulos en los que trabajó Mizuno, que encarnará a Mysaria.

“Llegó a Poniente sin nada, fue vendida más veces de las que puede recordar y podría parecer débil. Sin embargo, se convirtió en la aliada más confiable y más improbable del príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono”. (Clarín)

