La primera foto de Diego Maradona desde su operación

En declaraciones radiales de los últimos días, el médico personal de Diego Maradona aseguró sobre el estado del exfutbolista: “En principio, no lo pongo en un cuadro de adicción. Es un paciente que vive en extremos. Cuando él quiera, va a dejar de hacer eso que le hace mal, pero no se logra convencer él todavía de que tiene que hacer eso. Pero lo va a hacer. Yo tengo mucha fe”.

You May Also Like