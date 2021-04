La prioridad del gobierno es cuidar la vida pero “manteniendo actividades económicas”, dijo jefe de gabinete provincial

Cuando se le consultó acerca de las críticas a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus, Bianco planteó que no le interesa “lo que diga la oposición dura, que no es crítica sino irresponsable porque estuvo en contra del uso de barbijo, del aislamiento, dijo que la vacuna era veneno y ahora se opone a las nuevas disposiciones”.

You May Also Like